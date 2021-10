Biden al Quirinale da Mattarella: Usa e Italia uniti su clima e lotta al Covid

29 ottobre 2021 a

Dopo il Papa, Sergio Mattarella. Il presidente Usa Joe Biden, al termine dell'udienza in Vaticano con il Santo Padre, si è recato al Quirinale dov'è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica. Il Capo di Stato americano è stato accolto nella sala del Bronzino. I due presidenti si sono stretti la mano, entrambi indossavano una mascherina, poi hanno presentato le delegazioni. Per parte americana sono presenti anche il segretario di Stato Tony Blinken e il segretario al Tesoro Janet Yellen, per parte italiana sono presenti il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti, il consigliere per la comunicazione Gianfranco Aastori, il consigliere diplomatico Emanuela D’Alessandro, il consigliere militare Generale Roberto Corsini, l’ambasciatrice a Washington Mariangela Zappia. L'incontro è durato circa tre quarti d'ora. Lotta ai cambiamenti climatici, contrasto alla pandemia e rapporti tra gli Usa e l’Unione Europea sono stati i temi centrali dell’incontro.

