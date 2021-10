Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni annuncia il comitato per il no al referendum cannabis

28 ottobre 2021 a

Giorgia Meloni si oppone al referendum sulla cannabis. “Nel giorno in cui avviene il deposito delle firme per la presentazione del referendum per la legalizzazione della cannabis, FdI annuncia che è disponibile a mettere a disposizione tutta la sua struttura, se la Corte costituzionale dovesse accogliere la richiesta, per organizzare il comitato per il no”, prende così posizione il presidente di Fratelli d’Italia all’uscita da Montecitorio dopo la notizia che le 630mila firme digitali sul referendum sono state depositate dai promotori.

Il derby tra deputati e referendum per legalizzare la cannabis

“Non ne ho ancora parlato con gli alleati, che credo siano assolutamente interessati. Ci - spiega la Meloni su quelle che sono le posizioni di Lega e Forza Italia sul tema - dovremo rivedere nei prossimi giorni e credo sarà oggetto di una iniziativa comune. Ma io spero che anche dall’altra parte ci siano esponenti, anche singoli, di altri partiti su battaglie che possono essere trasversali, che possano aderire. Così come nella società civile ci siano tante persone che vogliono darci una mano. Il nostro appello è - analizza la numero uno di FdI - rivolto a tutti, partendo ovviamente da chi ci sono più vicine, Lega e Forza Italia, con le quali storicamente abbiamo la stessa posizione su queste materie. Mi aspetto sicuramente un loro coinvolgimento su questa iniziativa”.

Punto stampa in diretta da Montecitorio pic.twitter.com/MlKGEth5RX — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) October 28, 2021

