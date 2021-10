"Mario Draghi si è rotto", pronto a dimettersi? Retroscena bomba: cosa bolle a Palazzo Chigi

25 ottobre 2021 a

a

a

Mario Draghi si è rotto le scatole. Per descrivere lo stato d'animo del premier Dagospia non usa l'eufemismo, ma la misura - si legge in un lungo retroscena sul capo del governo - sarebbe colma. Draghi è davanti a un bivio, restare a Palazzo Chigi o dimettersi.

Draghi, il vertice Ue e i nodi che il governo deve ancora sciogliere

Più di una proverbiale goccia che fa traboccare il vaso, a far vacillare il premier è una serie di grane che probabilmente non si aspettava. "Ogni settimana, un rospo da ingoiare. A partire dal centrodestra" scrive il sito di Roberto D'Agostino, impensabile che "tre partiti completamente diversi, di cui due al governo e l’altro all’opposizione, chiedano di andare tutti insieme, come tre porcellini, a battere cassa a Palazzo Chigi. Coerenza e dea ragione impongono che Draghi riceva da parte Fratelli d’Italia, che è serenamente all'opposizione".

Il Pci al tempo di Draghi: Partito di Confindustria Italiana

Sul tavolo anche lo scontro sulla Manovra finanziaria, e i sarcasmi dei colleghi europeii. "Caro Mario, come mai hai in maggioranza un partito come la Lega che vota a favore del muro anti-migranti proposto dai sovranisti polacchi?", sono i veleni europei che toccano al premier quando va a Bruxelles secondo Dagospia.

Poi ci sono le spine "Interne" con "la volontà di Draghi di mandare tutti all’inferno" che "viene montata anche dal suo staff, a partire dal sottosegretario Roberto Garofoli che gestisce il piano PNRR". "Una gestione che sta accusando preoccupanti inefficienze e ritardi per cui il premier sta scaldando il suo consigliere giuridico Marco D’Alberti".

Telefonata tra Salvini e Berlusconi: ok al vertice decisivo con i ministri di Lega e Forza Italia

Draghi sarebbe anche sopcntento per l'operato dei ministri tecnici Colao, Cingolani e Giovannini, e per la vicenda Monte dei Paschi di Siena. "Il premier accusa il direttore generale del Mef" per la piega che ha preso l'operazione. Non solo. "Draghi è rimasto senza parole quando ha letto la gioia di Enrico Letta, neo eletto a Siena: 'Il Tesoro ha fatto bene, Unicredit voleva una svendita'. Ormai basta spostare una sedia a Palazzo Chigi che sbuca fuori un guaio, una figuraccia, un rospone da ingoiare".

Malumori per la nuova Cdp. Nel mirino c'è Scannapieco

Insomma "oggi inizia una settimana decisiva per Mario Draghi: restare alla guida del governo o dimettersi. L’ex governatore della Bce si è rotto i co***ni dello stato dell’arte".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.