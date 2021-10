Il Pci al tempo di Mario Draghi: Partito di Confindustria Italiana

Antonio Siberia 24 ottobre 2021 a

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, non ha dubbi: «Dobbiamo sostenere con forza il Governo Draghi e quando i partiti tentano di portarlo sulla strada sbagliata noi dobbiamo batterci». Ma in quale Paese democratico gli industriali decidono se i partiti, i cui rappresentanti sono eletti dal popolo (sovranità popolare), vanno su una strada sbagliata e si battono per sbarrarla? Di Pci in Italia ne abbiamo già avuto uno, era comunista. Ha perso. Per fortuna. Adesso ci manca soltanto che spunti un altro Pci, quello dei confindustriali. Anche cambiando l’acronimo, abbiamo già dato.

