Cartello choc a Bastiglia sulla morte della Lega: non piangono i militanti

Attacco sconvolgente alla Lega in quel di Bastiglia, comune in provincia di Modena. Un cartello funebre, riferisce Lapressa, celebra la morte del partito Lega Salvini Premier. Nell’immagine si legge anche che “non piangono militanti ex Lega Nord Padania”. Il manifesto choc è apparso in mattinata nelle bacheche libere che usano i partiti per affiggere cartelli senza alcun pagamento e senza bisogno di richiedere l’autorizzazione. Ad essere occupato è lo spazio destinato alla Lega. Il sindaco della città, Francesco Silvestri, ha mandato tutto il materiale alla Digos per i dovuti approfondimenti dopo aver ricevuto la notizia e le foto.

