L'Aria che tira, astio di Clemente Mastella per Carlo Calenda: "Un pariolino, non governerà mai da solo"

Giorgia Peretti 21 ottobre 2021 a

“Calenda è un pariolino”, Clemente Mastella risponde a Carlo Calenda negli studi de L’Aria che tira, giovedì 21 ottobre. Il rieletto sindaco di Benevento è ospite nell’approfondimento mattutino di La 7, condotto da Myrta Merlino per commentare lo scenario politico e avanzare l’ipotesi della creazione di una forza di “centro” che possa arrivare alla guida del governo. Mastella, nei giorni scorsi, aveva dato la propria adesione al progetto richiamando l’attenzione di Carlo Calenda, candidatosi a sindaco di Roma con Azione ottenendo quasi il 20%. “La mia opinione è quella che va rilanciato il centro e spero che anche Calenda e Matteo Renzi facciano la loro parte a livello nazionale dove anche io posso contribuire”, ha affermato Mastella. Ma Myrta Merlino, nel corso dell’intervista dà voce alla replica dell’ex Pd: “Calenda le dice: no, Mastella pensi a fare il sindaco di Benevento”.

Clemente Mastella non si lascia scappare l’occasione di ribattere, lanciando una stoccata amara a Calenda: “Ma io faccio il sindaco di Benevento, vorrei dire che Calenda non andrà mai con nessuno. Calenda sciupa anche l'occasione che è chiara nella sua vita, lui finisce sempre ad essere un pariolino. I pariolini non governano mai il paese stanno sempre di supporto agli altri. Perché fa l’arrembaggio delle parole della grammatica rispetto agli altri, non è rispettoso agli altri… “. “Io ho detto semplicemente si sta al centro chiunque ha la voglia di stare al centro - continua il sindaco -, non mi sono affidato il compito di guida. Non voglio fare più il parlamentare però voglio azionare una leva che è quella di trovare il 'centro', con chi ci sta. Ora se Calenda ci sta, bene, se non ci sta bisogna essere estremamente chiari con Calenda, visto le espressioni gergali che utilizza nei riguardi in maniera diciamo molto inelegante”. La Merlino conferma la caduta di stile: “Si non è stato proprio carino ha detto: 'No per favore faccia il sindaco di Benevento Mastella' è stato un po’ liquidatorio Calenda".

