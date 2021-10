Vertice centrodestra, Matteo Salvini e Giorgia Meloni da Berlusconi a Villa Grande

Pietro De Leo 20 ottobre 2021 a

Dopo la tornata di amministrative, particolarmente negativa per il centrodestra nelle grandi città, i leader si ritrovano a Villa Grande, la nuova residenza romana di Silvio Berlusconi, dove abitò anche il regista Franco Zeffirelli.

Il fondatore di Forza Italia è tornato nella Capitale ieri sera e subito si è messo a lavoro su due dossier. Da un lato, la designazione del nuovo capogruppo azzurro alla Camera (l’assemblea dei deputati è ancora in corso), dall’altro fare il punto con gli alleati nel post elezioni. Per questo motivo, nella villa sull’Appia Antica sono arrivati il segretario della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Berlusconi farà il federatore: il Cav torna a Roma per unire il centrodestra

Per l’ex ministro dell’Interno si tratta di un “ritorno”, visto che già nelle fasi preliminari alla formazione del governo Draghi, un vertice a due si svolse proprio lì, dando il via alla formula “centrodestra di governo”. Per la leader del partito di destra, invece, si tratta di un vero e proprio “esordio”.

L’agenda sul tavolo non è proprio semplice, visto che occorrerà fare il punto sul metodo di scelta dei candidati nelle prossime sfide elettorali. Ma il calendario guarda inevitabilmente anche ad un altro appuntamento fondamentale: la scelta del prossimo Presidente della Repubblica, passaggio a cui, com’è noto, Silvio Berlusconi guarda con un certo interesse.

