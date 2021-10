Faccia a faccia Salvini-Draghi: no all'aumento delle tasse e proposta di pacificazione nazionale

13 ottobre 2021 a

a

a

Un appuntamento per chiarire le tematiche più calde degli ultimi giorni. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo Salvini, per discutere dei provvedimenti economici di prossima emanazione, con particolare riferimento alla Legge di Bilancio e al decreto fiscale.

Meloni: "Campagna elettorale indegna". E Salvini chiama Draghi: "Preoccupato per il Paese"

Oltre a quanto comunicato da Palazzo Chigi al termine del faccia a faccia - il leader del Carroccio dopo un’ora ha lasciato la sede del governo in auto, senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti - fonti leghiste fanno sapere che Salvini ha formulato a Draghi una proposta di "pacificazione nazionale a nome di tutto il centrodestra". Inoltre, sottolineano da via Bellerio, è stato un confronto in cui si è parlato di attualità e dei prossimi provvedimenti economici. Tra le altre cose, spiegano le fonti, ”Draghi e Salvini hanno confermato l’intenzione di non aumentare le tasse. Il numero uno della Lega ha sottolineato l’esigenza di ritrovare al più presto un clima di unità e concordia nel Paese, a partire dalle forze politiche".

Salvini inchioda la Lamorgese sulle manifestazioni. Poi la lite con Labate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.