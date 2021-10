Sallusti e la verità sul catasto a Stasera Italia: tra Draghi e Salvini interessi contrapposti e incompatibili

05 ottobre 2021 a

Un brivido è corso sulla schiena degli italiani leggendo il documento sulla delega fiscale. Nella puntata del 5 ottobre di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, Alessandro Sallusti analizza la riforma del catasto voluto dal governo Draghi: “È una commedia delle parti. Nessuno mente. In un paese civile mettere un po’ d’ordine nel catasto non credo sia una cosa brutta, siamo un paese meraviglioso, ma i furbi abbondano. Censire ciò che è sfuggito è qualcosa di corretto e civile. Sulle tasse Draghi non mente dicendo che le tasse non aumentano per questo, ma una volta fatto questo lavoro tra tre anni circa Draghi probabilmente non sarà più primo ministro e a quel punto le tasse potrebbero aumentare, Confedilizia stima un aumento del 40% sulle proprietà immobiliari”.

“Allora - va avanti il direttore di Libero - Draghi non mente e neppure Matteo Salvini lo fa. Ha preso un impegno con gli elettori di non aumentare le tasse, il fatto che non aumentino ora, ma potrebbero aumentare tra 3-4 anni non sposta il problema. Siamo davanti ad un conflitto tra interessi contrapposti e per certi versi incompatibili”. Sallusti conclude la sua analisi con una considerazione: “In un’era diversa e con un Premier ci sarebbe la crisi di governo, con Draghi non succede”.

