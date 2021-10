Niente scossoni nella Lega dopo le elezioni: nulla di clamoroso e nessun congresso in programma

04 ottobre 2021 a

Non ci sarà alcuna resa dei conti all’interno della Lega a seguito delle elezioni del 3 e del 4 ottobre. Il caso di Luca Morisi ha scatenato numerose polemiche e tanto clamore mediatiche, ma fonti del Carroccio di altissimo livello assicurano che non ci sarà alcun congresso entro Natale. "Assolutamente no, non se ne parla nemmeno. Non succede nulla di clamoroso", quello che circola da Via Bellerio secondo quanto riferisce AffariItaliani. Nelle ultime settimane si è parlato a lungo di due anime all’interno della Lega, una più vicina al Governo guidato da Mario Draghi e una più lontana dalla maggioranza che comunque il partito sostiene.

Non è previsto un congresso nemmeno all'inizio del 2022, visto che a febbraio sono in programma le elezioni per il presidente della Repubblica e, viene spiegato, serve un partito coeso a quell’appuntamento. Di congresso federale non c’è traccia e un punto della situazione verrà fatto nel Consiglio federale, il massimo organo leghista. Qualunque sia l’esito del voto nessuno metterà in discussione la segreteria di Matteo Salvini. Anche perché nessuno tra Giancarlo Giorgetti, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga ha l’intenzione di prendere il posto del leader.

