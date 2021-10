"La7 e Tg3 sciacalli politici", Lega all'attacco sul silenzio elettorale

02 ottobre 2021 a

a

a

Lega all'attacco sul silenzio elettorale non rispettato: «Su La7 e in alcuni Tg Rai a partire dal Tg3 si conferma la martellante campagna contro la Lega e i suoi alleati, perfino a poche ore dal voto amministrativo e in pieno silenzio elettorale, nonostante non ci siano condanne da commentare a differenza di quanto successo al candidato della sinistra in Calabria, Mimmo Lucano». È quanto rilevano fonti della Lega.

All'attacco va anche Massimiliano Capitanio. «Il Tg3, incapace di fare informazione propria, ha dato dimostrazione di cosa sia lo sciacallaggio politico asservito ai partiti e in violazione del silenzio elettorale. È una vergogna che il servizio pubblico si inginocchi alla magistratura e ai montaggi televisivi anziché fare informazione». Lo afferma Massimiliano Capitanio, capogruppo della Lega in commissione Vigilanza Rai.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.