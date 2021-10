Sergio Mattarella cerca casa "libera da dicembre". Il selfie con l'inquilina, verso il trasloco dal Quirinale

01 ottobre 2021 a

Aspetta l'inquilino interessato a prendere in affitto l'appartamento che sta per lasciare a Roma, tra villa Borghese e villa Ada, in un palazzo signorile ma non di lusso. E chi bussa alla porta? Sorpresa, c'è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare la singolare vicenda accaduta a una romana è Tommaso Labate.

Il capo dello Stato, fatta salva l'ipotesi di un mandato bis, è in procinto di lasciare il Quirinale al termine del semestre bianco e starebbe già cercando una casa a Roma. Niente di vistoso, ma piuttosto comodo e vicino all'abitazione di uno dei figli. E così insieme alla figlia giovedì 30 settembre insieme alla figlia Mattarella si è presentato all'appuntamento organizzato dall'agenzia immobiliare nella casa ancora occupata da una coppia, nella zona nord-orientale della città ma vicina al centro storico.

Non da acquistare, ma in affitto perché il presidente considera Catania la sua residenza, spiega Labate. Spuntano dettagli sulla "trattativa" per l'affitto. L'appartamento "deve essere pronto entro dicembre; o almeno questa sembra essere la richiesta dell'autorevolissimo inquilino, ulteriore conferma - qualora ne servissero - che non esiste niente di più lontano dalla sua volontà dell'ipotesi di un 'bis' alla presidenza della Repubblica", si legge nell'articolo in cui si sottolinea il basso profilo del capo di Stato che per cercare casa non attiva un passaparola ai massimi livelli istituzionali o "organizza visite negli appartamenti nelle ore notturne e protetto da qualsiasi sguardo indiscreto, Mattarella si muove come s' era mosso per fare la prima dose del vaccino: come uno qualunque, senza corsie preferenziali". E alla fine della visita concede un selfie all'inquilina di quella che forse sarà la prossima casa di Mattarella.

