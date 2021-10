Giuseppe Conte: gaffe agghiacciante con Myrta Merlino. Che fine fa il congiuntivo, altro che Di Maio

Giorgia Peretti 01 ottobre 2021 a

“Non indulgi”, “no, non indulgo”. Giuseppe Conte inciampa sul congiuntivo venerdì 1 settembre, a “L’aria che tira”. Un errore da penna blu per il professore universitario al timone del MoVimento cinque stelle. L’ex premier è ospite nel talk show di Myrta Merlino, in onda su La 7, per un’intervista a tutto campo sui temi caldi del momento: dalle prossime elezioni amministrative al futuro dei pentastellati. Ma alla fine si scalda sui retroscena del suo partito tanto da commettere una gaffe degna dei film di Fantozzi.

Giuseppe Conte si presenta impeccabile nel suo completo elegante, talmente composto che nemmeno la battuta della conduttrice sull’esito delle amministrative riesce a sortire un effetto su di lui: “Piazze piene, urne vuote. Lei faccia gli scongiuri”. Conte non raccoglie la provocazione. “È troppo elegante Conte per fare le corna, non muove un muscolo è una sfinge. Non fa nemmeno le corna napoletane”, la Merlino agita le mani facendo le corna.

Ma il meglio arriva poco dopo. In studio si discute sul presunto dualismo interno al Movimento, con un Luigi Di Maio insofferente per l’incarico ricoperto da Conte. La conduttrice lo stuzzica: “Va d’amore e d’accordo con Luigi Di Maio?”. “Lei legge i giornali? Non indulgi in queste letture fuorvianti”.

La Merlino sembra essersi resa conto della gaffe fantozziana ma fa finta di nulla. “Va bene, non indulgo”, sorride. L’errore non è passato inosservato nemmeno ai telespettatori della trasmissione, che hanno commentato l’episodio su Twitter. “La prego non indulgi?”, si domanda perplesso un utente. “Non indulgi? Giuseppe Conte studia i verbi”, scrive qualcun altro. E poi ancora c’è chi ironizza: “Non indulgi??? Allora è vero che va d’amore e d’accordo con Di Maio”.

