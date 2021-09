Mario Draghi al Quirinale nel 2022? Meglio a Palazzo Chigi, anzi alla guida dell'Unione Europea

Antonio Siberia 30 settembre 2021 a

Mario Draghi al Colle nel 2022. Anzi no, meglio se rimane a Palazzo Chigi. Ma no, deve andare a guidare l'Unione europea ora che la Germania sta smarrendo la leadership e Angela Merkel è andata in pensione. A dar retta alla politica italiana, Mario Draghi è uomo per tutti i ruoli (che contano) e per tutte le stagioni. Ognuno ha la sua idea per il futuro di Mario Draghi. Quella che veramente conta di idea sul futuro, però, non è ancora pervenuta. La sua.

