Mario Draghi perde le staffe: "Basta domande sul Quirinale, offensivo per Sergio Mattarella"

29 settembre 2021

Mario Draghi non ce la fa più a sentire domande su una sua possibile salita al Colle quando scadrà il mandato di Sergio Mattarella da presidente della Repubblica. Il Premier, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi, è apparso visibilmente infastidito per le questioni sul tema Quirinale: "Questa domanda mi viene fatta ogni ora e anche da voi sempre. Ormai mi fate sempre la stessa domanda. E’ offensivo parlare del Presidente della Repubblica e poi io non sono la persona giusta a cui fare questa domanda, è il Parlamento che decide dell’orizzonte del Governo".