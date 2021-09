"Mi censurano", il generale Pappalardo perde i gradi

27 settembre 2021 a

a

a

Antonio Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, non è più generale dell’Arma dei Carabinieri. Secondo quanto si apprende a Pappalardo è stato notificato un provvedimento amministrativo di perdita del grado per rimozione da parte del ministero della Difesa. La motivazione, a quanto si apprende, è aver violato i doveri attinenti al giuramento prestato e aver creato disonore alle forze armate durante la pandemia.

Video su questo argomento Tutti i partiti di Pappalardo, il futuro europeista di Salvini, Dibba senza mascherina Redazione Politico-Economica

«Tutti quelli che si mettono contro vengono censurati. Se avessimo parlato a favore della vaccinazione e del green pass ci avrebbero rimosso? Oggi siamo in dittatura, si lamentano di Russia e Cina, ma qui siamo peggio». Lo afferma all’Adnkronos Antonio Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, dopo il provvedimento con il quale gli è stato tolto il grado di generale dei Carabinieri, spiegando che ci sono analogie tra il suo caso e le polemiche sulla presenza sul palco di Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore della Polizia di Stato, durante la manifestazione a Roma contro il green pass. «A Schilirò dico che dobbiamo unirci insieme a tutti quelli delle forze armate e delle forze dell’ordine che non si sono vaccinati», conclude Pappalardo annunciando «una manifestazione per il 20 ottobre» contro il green pass.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.