Germania, chiusi i seggi. Per gli exit poll è testa a testa tra Spd e Cdu

Sinistra avanti per alcuni istituti, per altri c'è la parità

26 settembre 2021 a

a

a

Si profila un testa a testa nel voto per il rinnovo del Parlamento tedesco. I primi exit poll diffusi alla chiusura dei seggi, infatti, fanno registrare una sostanziale parità tra i socialisti e i cristiano democratici. Un esito in qualche modo sorprendente, visto che i sondaggi della vigilia davano i "rossi" di Sholz in testa anche se costretti comunque a un governo di coalizione.

Video su questo argomento Ultimo comizio Merkel, per lei in regalo un cuore gigante di pan di zenzero

Secondo gli exit poll diffusi dall'emittente Zdf, la Spd sarebbe in testa con il 26% dei voti, la Cdu-Csu seconda al 24%. I Verdi sarebbero al 14,5% e i liberali dell’Fdp al 12%.

Video su questo argomento Elezioni tedesche, il candidato Spd Scholz ha votato a Potsdam TMNews

Ancora più incertezza secondo gli exit poll Ard: al 25% sia i socialdemocratici della Spd sia la Cdu e Csu (20 per la Cdu, 5 per la Csu). I Verdi sono al 15%, i Liberali della Fdp all’11%, come l’Afd. La Linke è al 5%.

Germania: Tajani, 'si chiude era politica, auguro a Merkel il meglio'

Le elezioni tedesche sono cruciali per l'intera Europa, visto che archiviano l'era di Angela Merkel, eletta per quattro volte Cancelliera e rimasta al vertice del Paese per sedici anni ininterrotti. Chiunque arriverà primo sarà costretto in ogni caso a cercare alleati per individuare una maggioranza, e non è esclusa una riedizione della "grande coalizione" che ha già segnato gli ultimi anni della vita politica tedesca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.