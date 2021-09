Merkel fine di un'era, la Germania va al voto

Pina Sereni 26 settembre 2021 a

Saranno un giudizio sull’Era Merkel le elezioni per il rinnovo del parlamento in Germania. Lei, la Cancelliera di Ferro, non si ripresenta ma dalle urne oggi uscirà il responso sui sedici anni alla guida del Paese più ricco dell’Unione europea.

Candida, invece, Armin Laschet, 60 anni, presidente del Land di Renania-Vestfalia dal 2017 e presidente della Cdu, l’Unione Cristiano-Democratica. Ha studiato Giurisprudenza a Bonn, poi giornalismo. È in favore di un’Europa che sappia stare sulle proprie gambe. «Armin Laschet deve diventare cancelliere. Ne va della Germania», ha affermato Angela Merkel ad Aquisgrana, dove si è tenuto il comizio di chiusura del candidato della Cdu-Csu.

Al momento, però, il favorio dai sondaggi, con il 26% delle preferenze è Olaf Scholz, 63 anni, ex sindaco di Amburgo ed esponente del Partito sociademocratico (Spd). È stato Ministro delle Finanze nella Grosse Koalition di Merkel. La Cdu, secondo gli exit poll, raggiungerebbe il 25%. Obbligando, probabilmente i contendenti, ad una riedizione del governo di larghe intese guidato da «Mutti», come i tedeschi chiamano Angela Merkel. Unica donna in lizza per la Cancelleria è Annalena Baerbock, 40 anni, co-leader dei Verdi con Robert Habeck. Non ha esperienza di governo ma è deputato presso il Bundestag dal 2013. I Verdi potrebbero attestarsi al 16%e, forse, entrare in un governo di larghissime intese. La percentuale più bassa appartiene al partito di sinistra Die Linke con il 6%, 11% l’estrema destra di AfD, ex aequo con i liberali della FDP.

E Angela Merkel che farà ora? Lavorerà fino all’ultimo giorno «con piena energia», ha assicurato il portavoce Steffen Seibert. Perchè per fare il governo potrebbero volerci diversi mesi. A chi le chiede cosa accadrà dopo, lei risponde che «probabilmente per abitudine comincerò a pensare a cosa devo fare». «E mi verrà in mente che qualcun altro è al comando e questo probabilmente mi piacerà molto - aggiunge - E poi mi renderò conto che avrò un po’ di tempo libero. Mi prenderò una pausa per pensare a cosa mi interessa, perché negli ultimi sedici anni ho avuto pochissimo tempo per farlo». «Poi cercherò di leggere e mi si chiuderanno gli occhi perché sono stanca e mi riposerò un po'. E poi vediamo, dove questo mi porterà». Nei 16 anni alla guida ha tra l’altro messo fine alla leva militare obbligatoria, avviato il Paese a un futuro senza energia nucleare, introdotto il salario minimo. «Ha protetto bene il nostro Paese», ha riassunto il governatore della Baviera Markus Soeder.

