Futura alleanza con la Lega: le paure di Giuseppe Conte per le mosse nell'ombra di Luigi Di Maio

Dopo l’esperienza del governo Conte I sembrava impossibile un riavvicinamento tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, ma all’interno del partito fondato da Beppe Grillo c’è chi si sta muovendo in questa direzione. Mandando in crisi lo stesso Giuseppi, nuovo leader pentastellato. All’interno del Carroccio c’è molto movimento tra le diverse anime politiche e secondo La Stampa si sta formando un asse tra Luigi Di Maio e Giancarlo Giorgetti.

Conte si confronta con i suoi uomini più fedeli ed è visibilmente preoccupato per il rimescolamento di carte del centrodestra, soprattutto per il comportamento tenuto dal ministro degli Esteri. “Nessuno - scrive il quotidiano torinese - mette in dubbio che Di Maio si stia spendendo per costruire l’alleanza con il Pd, ma la preoccupazione condivisa nell’inner circle di Conte è che, parallelamente, non abbia mai smesso di coltivare la possibilità di una futura alleanza con il Carroccio. Così da avere, se le condizioni lo permetteranno, da una parte una Lega del Nord, dall’altra un Movimento del Sud”. Tra Di Maio e Giorgetti c’è un legame molto stretto nell’ultimo periodo, anche perché spesso si trovano insieme nelle riunioni del Tavolo interministeriale per l’Attrazione degli investimenti, che entrambi presiedono.

