La clamorosa chat interna grillina distrugge la Raggi: "Statte zitta sulla spazzatura”

Clamoroso sgambetto di Roberta Lombardi a Virginia Raggi. “Hai governato cinque anni, di chi è mai la colpa di questi cumuli di spazzatura? Almeno statte zitta”. Repubblica ha svelato la scottante chat interna grillina, in cui l’assessora del Movimento 5 Stelle alla Transizione ecologica e alla Trasformazione digitale del Lazio, fa a pezzi la sindaca di Roma.

Da sempre avversarie ora la tensione tra le due è ai massimi livelli, soprattutto per le frasi della Lombardi, che ha accompagnato il suo attacco con una foto dei cumuli di rifiuti: “Questa piccola discarica a cielo aperto è nel terzo municipio di fronte a un giardino dei cani. Il cancello aperto dietro la piccola discarica è la sede Ama municipale. La stradina che si intravede sulla destra porta all'isola ecologica. Nessuno di Ama, nessuno, che passa lì tutti i giorni, pensa di organizzare la raccolta. E la discarica si è formata quando a luglio e agosto l'isola ecologica aveva un orario ridotto quindi le persone arrivavano, trovavano chiuso e anziché riportare i rifiuti a casa li lasciavano lì. Costume esecrabile, per carità, ma i nostri concittadini il piccolo sforzo di conferire correttamente l'avevano fatto, noi non abbiamo garantito un servizio. Ora - prosegue la Lombardi - aspetto il solito tweet quotidiano della sindaca che chiede a Gualtieri dove metterà la discarica. Ma a volte un bel tacere è molto più dignitoso”.

Tra i 142 partecipanti della chat cala il gelo, con un solo consigliere municipale di secondo piano che prova a difendere la Raggi dall’intemerata. “E comunque, tanto per rimettere la chiesa al centro del villaggio, siete voi che avete governato per 5 anni. E siete sempre voi che vi siete candidati per i prossimi 5. Quindi che voi facciate le domande sulle cose che uno farebbe perché voi non le avete fatte è grottesco. Ditelo alla sindaca. Basta leggere i commenti sotto il tweet sulla discarica. Smettetela di renderci tutti ridicoli” conclude la Lombardi. Roma è una polveriera per i grillini.

