Virginia Raggi fa campagna elettorale con i soldi dei romani. Beccata, la brutta fine

I grillini erano quelli che spendevano di meno per la campagna elettorale? Ecco perché: si fanno gli spot e li paghiamo noi, visto che mandano il conto alle casse del comune come accaduto a Roma con Virginia Raggi in stile primissima Repubblica. Seimila euro per una foto spot, ma ora è stata pizzicata e la deve stracciare.

