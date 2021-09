Secco no alla riforma del Catasto, i governatori della Lega con Salvini: ingiustificabile, penalizza i cittadini

22 settembre 2021 a

Matteo Salvini questa mattina aveva chiamato i suoi a raccolta e i governatori della Lega hanno risposto presente. Il leader del Carroccio ha scritto ai presidenti regionali per avere un impegno per un 'no' secco alla revisione degli estimi catastali e all'aumento dell’Imu e Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Donatella Tesei, Christian Solinas, Nino Spirlì e Luca Zaia si sono schierati dalla parte del numero uno del partito.

“I Governatori della Lega - si legge in una nota congiunta dei sette governatori - all’unanimità respingono con forza l’ipotesi della paventata riforma degli estimi catastali. Una misura di questo tipo ricadrebbe sulle spalle dei cittadini e in un momento come quello che stiamo vivendo non solo sarebbe ingiustificabile ma rischierebbe di condizionare, se non bloccare, la ripresa post pandemia di alcuni settori strategici. I Governatori - prosegue il comunicato - ribadiscono il loro impegno nel sollecitare il Governo ad attuare una riforma del sistema fiscale che vada davvero nella direzione di una sua semplificazione e riduzione d’imposizione nei confronti degli italiani ed un fermo no alla revisione del Catasto che aumenterebbe esponenzialmente il peso fiscale e rischierebbe di escludere tante famiglie dal sistema di welfare, deprimendo così il mercato immobiliare ed in generale l’economia nazionale”.

