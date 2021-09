Otto e Mezzo, Gianrico Carofiglio spara la sentenza su Matteo Salvini: "Perché il suo destino personale è già segnato"

Giada Oricchio 22 settembre 2021 a

Il destino di Matteo Salvini? “Segnato, è in crisi da molto tempo”. La profezia dello scrittore Gianrico Carofiglio nel corso della trasmissione “Otto e Mezzo” su LA7, martedì 21 settembre, è netta. La conduttrice Lilli Gruber ha osservato che ciclicamente si parla di crisi della leadership di Matteo Salvini ma che poi “ha sempre bisogno della sua linea anti-sistema, anche un po’ no vax” e Carofiglio prima ha ironizzato: “Non vorrei cadere nella trappola di dare consigli alla Lega e Salvini, magari gliene do qualcuno buono e lo usano e non vorrei essergli utile”, poi ha puntualizzato: “E’ vero che è in crisi la leadership di Salvini. La Lega gode di una salute che è da interpretare, la crisi di Salvini dura da molto tempo e ha prodotto un’erosione clamorosa di consensi. Erano al 37% e ora sono al 20%. C’è da chiedersi quanto influirà questa crisi di leadership sul futuro del partito e sulla sua capacità di influire sulle scelte della destra”.

Ed ecco la sparata sull’ex ministro in vista delle imminenti elezioni amministrative: “Non so quale destino avrà la Lega quando il destino personale di Salvini tra non molto tempo verrà segnato. Alle elezioni amministrative potrebbero accadere cose inattese. Potrebbe esserci una vistosa sconfitta delle destre e una resa dei conti sarebbe così più vicina. E’ uno scenario mutevole”.

