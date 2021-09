Enrica Sabatini e Davide Casaleggio, così lady Rousseau annuncia l'attesa di due gemelli

22 settembre 2021 a

a

a

Sono in arrivo due Casaleggini. Enrica Sabatini, da sempre braccio destro di Davide Casaleggio, figlio del Guru, nonché presidente della Casaleggio Associati e fondatore dell'Associazione Rousseau annuncia l'attesa di due gemelli. Che la storica collaboratrice e il figlio del guru del Movimento 5 Stelle fossero in dolce attesa si sapeva già da questa estate, dopo la paparazzata del settimanale "Diva e Donna" che li aveva beccati mano nella mano sul lago di Como immortalando il pancione inequivocabile.

Lady Rousseau era stata colei che aveva lanciato l'ultimatum ai Cinquestelle prima di staccare la spina del rapporto: "Stiamo aspettando il progetto di rifondazione del Movimento Cinque Stelle da parte di Giuseppe Conte" aveva fatto sapere ad aprile. Ma l'occasione dell'annuncio dei due "Casaleggini" in arrivo è quello del premio vinto da Rousseau, il 2021 Digital Democracy Impact Award.

Scrive sui social: "Il 12 aprile 2016 quando Gianroberto ci lasciò feci una promessa a lui e a me stessa: avrei lavorato con tutte le mie forze per realizzare il suo sogno e costruire la migliore piattaforma di democrazia digitale del mondo. Pochi giorni fa abbiamo ricevuto una notizia che ci ha riempito il cuore di una gioia immensa.

Rousseau ha vinto il 2021 Digital Democracy Impact Award. Un riconoscimento internazionale che ci premia come la migliore piattaforma di democrazia digitale nella categoria impatto tra le 22 più importanti al mondo. In questi anni abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà per realizzare questo progetto.

Abbiamo dovuto far fronte a scorrettezze, colpi bassi, tradimenti - e con il tempo e le modalità giuste farò chiarezza anche su tutto questo - soprattutto da parte di persone più vicine o che dal nostro lavoro hanno ottenuto i maggiori benefici. È stato un percorso difficile e per molti aspetti anche doloroso perché ha messo in discussione molte certezze e provocato cocenti delusioni. Ma, c’è un MA. Potente, significativo e di inestimabile valore.

In questo riconoscimento sono racchiusi 5 anni straordinari che hanno reso la mia vita incredibilmente ricca di sfide, di nuove competenze, di amici veri, di un team di lavoro eccezionale e, soprattutto, di un rapporto speciale e unico: quello con Davide.

Condividere gli stessi sogni ci ha fatto scoprire negli anni di voler condividere anche una vita insieme e che presto vedrà l’arrivo di due meravigliose vite che stanno crescendo dentro di me.

Quel 12 aprile di oltre 5 anni fa non potevo neanche immaginare che sarebbe accaduto tutto questo, ma sentivo solo che fosse giusto onorare il debito di gratitudine che provavo verso Gianroberto proteggendo i suoi principi e le sue idee. Questo riconoscimento è tuo, Gianroberto. Per la tua visione innovativa del futuro, per la generosità con la quale, senza chiedere nulla in cambio, hai dedicato te stesso a voler cambiare il nostro Paese e per la determinazione con la quale sei riuscito a scrivere una pagina di storia. E mi piace pensare che, anche se oggi non sei qui con noi e non puoi vedere dove siamo arrivati, forse lo sapevi già. Perché a fronte di tanta ingratitudine, eri sicuro che ci sarebbero state tantissime persone che, come noi, avrebbero portato avanti i tuoi valori a ogni costo. Questo premio è dedicato a tutte loro. A tutte quelle persone che, come dicevi tu, contro le quali non si può vincere perché, semplicemente, hanno deciso di non mollare mai".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.