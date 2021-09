"Neanche i Visitors" Meloni spietata a Stasera Italia, così ridicolizza Letta e Pd

21 settembre 2021 a

a

a

La sinistra è diventata "la majorette dei poteri forti". Giorgia Meloni martedì 21 settembre ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, picchia duro sullo scollamento tra gli elettori di centrosinistra e il Pd. "La sinistra si è chiusa nei salotti sostenendo tesi lunari non solo per me, ma anche per i loro elettori storici", dice la leader di Fratelli d'Italia.

Prodi fa Zan-Zan a Letta: parla di lavoro, non solo di diritti

La Meloni punta il dito sul segretario dem, Enrico Letta. Con milioni di posti di lavoro persi a causa della pandemia, argomenta la Meloni, "parla di ius soli, di legalizzazione della cannabis, tassa di successione... Ma neanche se arrivassero i Visitors", gli alieni della famosa serie tv, "farebbero un programma così", attacca la leader di FdI. Pensano a far arrivare migliaia di clandestini mentre ci sono milioni di italiani disperati, è il controsenso sottolineato dalla Meloni. Il problema è che i migranti stanno nelle periferie, mentre la sinistra resta nei salotti.

Enrico, in balera! In balera! Trovato un lavoro per il leader Pd

Sul tavolo anche le elezioni amministrative. "Perché io e Salvini non ci siamo candidati a sindaco di Roma? Perché Giorgia Meloni e Matteo Salvini guidano due partiti che mirano ad arrivare al governo della nazione. Per questo non mi sono candidata a sindaco di Roma, probabilmente avrei vinto, ma miro al governo della nazione con le prossime elezioni" ha spiegato. Il candidato del centrodestra nella Capitale è Enrico Michetti: "Scappa dai confronti? A parte che oggi c’è stato un confronto coi professionisti e Gualtieri non è venuto, poi la Raggi quando ero candidata anche io ha fatto due confronti. Michetti ha un problema di popolarità, è giusto che passi il suo tempo tra i romani piuttosto che con la Raggi e con Calenda...", ha detto la leader di FdI.

Video su questo argomento Che accoglienza! Show al mercato di Monteverde per Giorgia Meloni

FdI è alta nei sondaggi, per molte rilevazioni è il primo partito. "Le amministrative non sono necessariamente un termometro di quelle politiche per una serie di motivi, ad esempio sono condizionate dalle liste civiche. Mi interessa il risultato di Roma e spero di vincere, ma ragionevolmente potrebbe non essere quello delle politiche. A Roma ci sono 25-30 partiti" spiega la Meloni che commenta anche gli ultimi risvolti del processo Ruby ter, in cui i pm hanno chiesto per Silvio Berlusconi una "perizia psichiatrica illimitata".

Per la Meloni siamo "oltre i limiti di quello accettabile, ha governato e dimostrato le sue enormi capacità. Stare ancora oggi qui a parlare di Berlusconi e magistratura e non si parla degli scandali legati al Covid, a una pandemia trasformata in un affare per i soliti noti, dalla mascherine ai vaccini. La magistratura non ha niente da dire su questa mangiatoia? Ci sono questioni più urgenti di Berlusconi e invece la magistratura si concentra su temi secondari. Lo abbiamo visto con Berlusconi e per certi versi anche con Matteo Salvini".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.