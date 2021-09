La perizia psichiatrica è una follia, Prodi difende il Cav

Gaetano Mineo 21 settembre 2021 a

E' una delle ennesime follie dell’Italia». Va giù duro Romano Prodi in merito alla perizia psichiatrica per Silvio Berlusconi richiesta dai pm. Come dire, pieno sostegno al suo rivale storico a cui gli riconosce, tra l’altro, che l’ingresso degli azzurri nel Ppe «ha avuto esito di spostare Fi verso una linea europea».

Silvio e Romano sono stati feroci avversari ma non nemici, incarnazione di un bipolarismo che infuocava ma senza ustionare. Erano contrapposti ma non contraddittori dentro le loro piattaforme politiche e hanno avuto quantomeno il merito di possedere gli anticorpi per i loro estremismi interni. Uno scontro ultra-ventennale tra il Professore e il Cavaliere, con il primo, unico leader del centrosinistra in grado di sconfiggere due volte nelle urne il secondo. Due diverse visioni del mondo. Ma a rivedere il padre dell’Ulivo oggi, questi vent’anni sembrano ere geologiche. La sensazione è che Prodi abbia riabilitato l’eterno concorrente.

