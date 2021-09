Mezz'ora in Più, Lucia Annunziata sorprende Romano Prodi e tira fuori la foto pazzesca con Silvio Berlusconi

Giada Oricchio 19 settembre 2021 a

Tocco amarcord a “Mezz’ora in più” su Rai3: “Ora siamo sgarrupati”. E’ raro vedere la brava e seria Lucia Annunziata scherzare sul look, ma nella diretta del suo programma, domenica 19 settembre, è successo. La giornalista ha ospitato l’ex premier Romano Prodi e prima di chiedere cosa pensasse dell’attuale situazione politica, gli ha mostrato una foto che la ritraeva sorridente in mezzo a Silvio Berlusconi e Romano Prodi. “Gliela voglio mostrare professore… probabilmente nessuno di quelli che ci guarda se non i più anziani si ricorderanno. La mostro non perché ci sono io, anche se voglio provare che sono stata giovane anche io una volta... ormai siamo proprio sgarrupati…” ha detto la conduttrice con autoironia e suscitando la risata dello stesso Prodi. Poi ha sottolineato: “La faccio vedere perché era un’epoca in cui i dibattiti, i faccia a faccia, tra leader ancora si facevano… Era il 1996 ed era Linea 3… fu un dibattito molto forte e acceso”.

