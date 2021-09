06 settembre 2021 a

«Si parla unicamente di green pass e della sua estensione per distogliere da tutto quello che il governo non sta facendo in vista della riapertura: sulle tante e troppe cose che non sono state fatte e questo è imperdonabile. Il green pass non risolverà proprio nulla da solo». Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, a margine dell’iniziativa di Fratelli d’Italia a Latina.

