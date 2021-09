Sul vaccino minoranza rumorosa e aggressiva. Battista smonta la strategia di Matteo Salvini: totalmente sbagliata

03 settembre 2021 a

Pierluigi Battista, inviato e editorialista del Corriere della Sera, non si capacita dell’attuale strategia di Matteo Salvini e della Lega sul vaccino obbligatorio. Il leader del Carroccio ha annunciato che il suo partito voterà in maniera contraria quando il Governo deciderà per l’obbligo vaccinale e questo tema è al centro della puntata del 3 settembre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Veronica Gentili: “Ma perché Salvini insegue una minoranza chiassosa e aggressiva che è quella dei no-vax. Molta gente ha paura e va convinta e persuasa, c’è stata una comunicazione grottesca, la storia dei rischi e dei benefici per i giovani è uscita dal Comitato Tecnico Scientifico. C’è stata una comunicazione catastrofica che ha prodotto una diffidenza. Perché Salvini fa questa scelta quando l’80% degli italiani sopra i 12 anni ha fatto la prima dose? È un calcolo elettorale - avverte Battista - totalmente sbagliato, ma quali 6 milioni di voti, di questi 6 milioni ne voterà 1 milione. La stragrande maggioranza degli italiani si sta vaccinando, poi c’è una parte degli italiani che ha paura e che va convinta, non gli va dato del mascalzone. Nei prossimi giorni abbiamo 150mila prenotazioni al giorno, andando avanti così a ottobre non ci sarà bisogno della prova muscolare sull’obbligo del vaccino, i risultati - spiega Battista dando un consiglio anche al Governo - arriveranno anche così”.

