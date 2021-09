Il Pd va in tilt sul green pass: cosa tira fuori Alessia Morani su Matteo Salvini. Colpo di scena a L'aria che tira

Giada Oricchio 02 settembre 2021 a

Salvini no euro: Alessia Morani rispolvera la foto del leader della Lega contrario alla moneta unica per attaccare Dario Galli, l’esponente della Lega deciso a difendere il suo partito dalla decisione di votare, insieme a Fratelli d’Italia, l’abolizione del green pass in Commissione Affari Sociali a Montecitorio.

Nel corso della trasmissione “L’Aria che Tira”, giovedì 2 settembre, Dario Galli e Alessia Morani, entrambi nella maggioranza del governo Draghi, duellano in punta di fioretto: il leghista sostiene che l’emendamento è utile e che il PD “deve smetterla di abbaiare alla luna, è il governo Draghi, non il Conte3, non siamo di passaggio. Noi abbiamo 104 deputati, il PD 90, Letta la smetta di trattarci come se fossimo mal tollerati. Ricordo che questo governo non è politico, ma di concordia nazionale e la questione green pass non era tra quelle chiarite come è stato fatto successivamente. Abbiamo presentato 600 emendamenti e non ne è stato accolto uno. Noi volevamo delle modifiche minime per migliorarlo tecnicamente, ma a fronte della chiusura totale abbiamo agito di conseguenza”.

Lla deputata del partito democratico replica che Salvini e i suoi sono imbarazzanti e che devono smetterla di essere un po’ di lotta e un po’ di governo: “Devono far chiarezza al loro interno. Auspichiamo che la Lega sostenga il governo Draghi non che esca, ma non può continuare a fare una cosa un giorno e un’altra il giorno dopo. Capisco l’imbarazzo di Galli, ma è inaccettabile quello che fa la Lega”. Il battibecco va avanti fino a quando Dario Galli sostiene che il partito fondato da Umberto Bossi “non è mai stata antieuropeista e non lo è nemmeno adesso. Vogliamo solo un’Europa diversa, basta vedere la figuraccia che sta facendo sull’Afghanistan”.

La replica della Morani è affidata a una foto di Matteo Salvini che dice basta euro: “Ho buona memoria e mi pare che questo in foto che dice basta euro sia Salvini (la mostra alle telecamere, nda), per cui quando Galli dice che la Lega non è mai stata contro l’Europa mi viene da ridere. Draghi vi ha ricordato che chi aderisce al suo governo, aderisce a un’opzione in cui dall’euro non si torna più indietro. Al vostro interno tra no euro, no vax, non green pass, avete troppi no. Vedete di chiarire cosa volete essere”.

