Il ministro Cingolani spara a zero: “Ambientalisti radical chic sono peggio di una catastrofe climatica”

Attacco diretto agli ambientalisti radical chic. Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, non ha paura di scagliarsi contro quella categoria di persone che pensano di difendere il mondo dai cambiamenti climatici e ambientali e in realtà sono dannosi per il pianeta Terra. “Il mondo è pieno di ambientalisti radical chic ed e' pieno di ambientalisti oltranzisti, ideologici: loro sono peggio della catastrofe climatica verso la quale andiamo sparati, se non facciamo qualcosa di sensato. Sono parte del problema, spero che rimaniate aperti a un confronto non ideologico, che guardiate i numeri. Se non guardate i numeri rischiate di farvi male come mai successo in precedenza” le dichiarazioni di Cingolani alla Scuola di formazione politica 'Meritare l'Europa', a Ponte di Legno.

Nel frattempo, proprio due giorni fa, il ministro della Transizione ecologica e il ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone hanno firmato un protocollo d’intesa per la promozione del 'Servizio civile ambientale e per lo sviluppo sostenibile', che prevede nell’ambito del Servizio civile universale programmi e progetti finalizzati alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica. Dieci milioni di euro sono messi dal Mite per l’anno 2022 e altri dieci milioni di euro per il 2021 sono stanziati dal Dipartimento per le politiche giovanili.

