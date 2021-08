Carlo Calenda rimpiange le vacanze, Maurizio Gasparri affonda il candidato di Azione: "Restaci"

29 agosto 2021 a

Carlo Calenda, leader di Azione e candidato a sindaco di Roma, cinguetta su Twitter la fine delle sue vacanze estive prima di tornare nella Capitale e concentrarsi nuovamente sulla corsa in Campidoglio: "L’ultimo giorno di vacanza al mare è come sempre perfetto. Cielo terso, vento fresco e acqua trasparente. Così potrai rimpiangerlo tutto l’anno" scrive Calenda sui social. Ma a ricordargli che potrebbe restare in vacanza senza preoccuparsi di tornare nella Capitale è il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Corsa al Campidoglio, ecco il sondaggio che gela il Pd

L'ultimo sondaggio commissionato da Sinistra Civica Ecologista sulle elezioni amministrative a Roma, quello che spaventa soprattutto il Pd romano con il candidato Roberto Gualtieri (al di sotto del 21%) dà Azione al 5,6% mentre il centrodestra vola in tutte le rilevazioni. E a ricordaglielo ci pensa il senatore di Forza Italia che sotto al post affonda il candidato: "Pe' quello che t'aspetta a Roma, in vacanza ce poi pure resta'" gli risponde il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

L’ultimo giorno di vacanza al mare è come sempre perfetto. Cielo terso, vento fresco e acqua trasparente. Così potrai rimpiangerlo tutto l’anno. pic.twitter.com/Mb3FLy6jje — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 29, 2021

