Elezioni a Roma, Pippo Franco in campo con Enrico Michetti: l'attore candidato nella lista civica

Nuovo ingresso nelle liste che sostengono Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco di Roma. Il nome vip che entra nella lista civica di Michetti è quello di Pippo Franco, attore e comico, star del Bagaglino.

L'ex giallorosso Di Carlo si candida con Michetti

Michetti venerdì 27 agosto svela il suo programma per Roma. Si parte dal futuro di Atac. L’azienda capitolina, per il candidato del centrodestra, deve rimanere di proprietà pubblica ma non sono escluse collaborazioni e partecipazioni industriali di settore perché "attraverso una sinergia con aziende qualificate del settore, esempio Ferrovie dello Stato o soggetti di analoga caratura, si può ambire a creare una dimensione del trasporto pubblico competitiva a livello nazionale e internazionale".

Risanarla per farla restare pubblica, la ricetta Michetti per Atac

Inoltre Atac va "tirata fuori dal concordato nel quale è stata scaraventata dalla scelta incomprensibile della giunta Raggi" per essere sottoposta "a un vero piano di rilancio che la metta nelle condizioni di competere" a "livello europeo". Accanto a questo, quanto già annunciato: lotta all’evasione con il ritorno dei controllori a bordo dei mezzi e formazione continua per i dipendenti.

