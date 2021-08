"Biden è in un vicolo cieco" Disastro Afghanistan, americani sotto scacco da Isis e talebani

27 agosto 2021 a

Sono ancora centinaia gli americani a Kabul, gli Stati Uniti e il presidente Joe Biden sono in un vicolo cieco. A illustrare la situazione drammatica di Washington dopo l'attentato che ha provocato almeno 170 morti intorno all'aeroporto internazionale della capitale dell'Afghanistan è il giornalista Alberto Negri a Stasera News, il programma di Rete 4 condotto da Veronica Gentili.

"Bisogna vedere come si risolve nelle prossime ore, o gli americani riescono a portare via" i propri connazionali " o sono "di nuovo guai". Insomma, una sentenza di morte: "Se lasciati indietro diventano dei bersagli. Queste cose le abbiamo già viste in passato", ha spiegato il giornalista del manifesto.

Poi c'è il problema su come attaccare l'Isis K. "Ora gli Usa hanno perso basi e Intelligence sul terreno, se non vanno i talebani a prendere i miliziani dell'Isis chi ci va?", spiega Negri. "L'unica vera alternativa è quella del Pakistan, ricordiamo che molte operazioni della Cia" partono da lì. "I talebani dovranno giudicare loro, al loro interno, se gli conviene attaccare l'Isis K. Ma attenzione, i talebani che abbiamo davanti non sono quelli di 20 anni fa, del mullah Omar. I capi locali sul loro territorio fanno quello che vogliono. Gli americani sono in un cul de sac", ribadisce Negri. Insomma, gli americani o portano via gli "ostaggi" e sforano la deadline del 31 agosto del ritiro definitivo, oppure se ne vanno per non esporsi ad attacchi terroristici, condannando di fatto i propri connazionali.

Intanto da Washington arrivano nuovi dettagli sull'attività terroristica a Kabul. La minaccia da parte dell’Isis-K è "continua e attiva, le nostre truppe sono ancora in pericolo", ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki durante il briefing con la stampa. Ora, ha detto la portavoce, è in corso la "parte più pericolosa della missione". Psaki ha anche spiegato che Biden vuole gli attentatori morti. "Il presidente è stato chiaro: troveremo e uccideremo i responsabili dell’attacco a Kabul. Li vuole morti".

