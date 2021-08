Non lasciateci soli, i presidi lanciano l'allarme sul green pass a scuola

25 agosto 2021 a

«Si avvicina la ripresa della scuola e i dirigenti sono ancora sovraccaricati di responsabilità. Non possiamo essere lasciati soli». Lo dichiara Attilio Fratta, presidente di DirigentiScuola, al termine dell’incontro avuto con il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi: il sindacato ha chiesto di rivedere urgentemente «il peso delle responsabilità dei dirigenti scolastici, su cui non può gravare il controllo dei green pass di tutto il personale scolastico. Sarebbe necessario un affiancamento delle Asl, dei medici Inail e degli uffici regionali affinché il rientro a scuola possa essere fatto in sicurezza e senza ulteriore caos. Bianchi ci ha assicurato il suo impegno personale e di tutto il governo».

Scuola ko col green pass a rotelle

Tra gli altri temi portati all’attenzione da DirigentiScuola, spiccano le mille scuole senza un dirigente scolastico e le 376 sedi ancora senza affidamento. «Queste sono problematiche storiche della dirigenza scolastica - rileva Fratta - come anche la nomina dei supplenti. Pur avendo segnalato tutte queste tematiche molto tempo addietro, abbiamo ottenuto ulteriori incontri per affrontare i problemi uno ad uno, da svolgersi dopo la risoluzione delle questioni più urgenti legate alla ripresa scolastica». DirigentiScuola è stato il primo sindacato a lanciare l’allarme sul rientro: «Diamo credito al ministro - conclude il presidente Fratta - ma non abbassiamo la guardia».

