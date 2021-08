Draghi ad Amatrice, corona d'alloro per le vittime del terremoto

24 agosto 2021 a

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha deposto, in segno di omaggio, una corona di alloro e fiori sotto la statua del memoriale delle vittime del terremoto del 2016, all’interno del parco «Don Minozzi».

Malore per il sindaco di Amatrice: traportato in elicottero al Gemelli

Draghi si è recato da solo sotto la statua del memoriale per depositare la corona e si è soffermato qualche minuto in silenzio. Lasciato il parco, il Premier si è recato presso gli uffici provvisori del Comune di Amatrice per incontrare le autorità locali. Nel tragitto verso il campo sportivo «Paride Tilesi», il premier si è soffermato a parlare con alcuni tra i parenti delle vittime.

