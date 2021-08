Durigon in cambio della Lamorgese: a In Onda il retroscena sulla possibile mossa di Matteo Salvini

24 agosto 2021 a

a

a

Che cosa può cambiare nei prossimi giorni all’interno del Governo? A svelare una possibile mossa di Matteo Salvini è Goffredo Buccini, inviato speciale e editorialista del Corriere della Sera, ospite in studio a In Onda, programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7. Secondo Buccini ci potrebbe essere un effetto domino che vede coinvolto Claudio Durigon, sottosegretario al ministero dell’Economia che ha proposto di eliminare l'intitolazione ai giudici Falcone e Borsellino del parco di Latina e di reintitolare quest’ultimo ad Arnaldo Mussolini, il fratello del duce, e Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno.

Omicidi e violenze, ma a loro è concesso tutto: Salvini affonda Twitter sui talebani

La titolare del Viminale è pesantemente nel mirino di Salvini: “Non si possono buttare sui piatti della bilancia Lamorgese di qua e Durigon di là - dice Buccini -. Penso che Salvini lo potrebbe accompagnare fuori per guadagnarsi un bonus sulla Lamorgese, non portando la Lamorgese alle dimissioni adesso, ma guadagnando un credito. La ministra ha dei bei problemi, la storia del rave party di 6 giorni a Viterbo mi pare più grave di quella dell’immigrazione come incapacità di effettuare controlli”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.