L'Aria che tira, “il Pd ha legami strettissimi con la Cina”. Zuffa in studio, Morani ammutolita

Scontro frontale tra Massimo De Manzoni e Alessia Morani a L’Aria che tira estate. Nella puntata del 23 agosto del talk show di La7 condotto da Francesco Magnani è andato in scena un acceso diverbio tra il giornalista de La Verità e la deputata del Partito Democratico. A far scattare la scintilla è stata una sottolineatura di De Manzoni sui rapporti tra il Pd e la Cina: “La real politik porta a trattare con chiunque, noi facciamo affari con l’Arabia Saudita, con la Cina, con cui il partito dell’onorevole Morani ha legami strettissimi, a cominciare da Prodi e anche Conte”. Sentita questa frase la Morani è increbula: “Con chi è che abbiamo legami?”. Quasi strabuzzando gli occhi la deputata del Pd chiede spiegazioni al suo interlocutore, che spiega meglio il suo pensiero: “Con la Cina… Prodi che insegna all’università, D’Alema che è presidente di una fondazione… Morani stia calma, non ho detto che state facendo cose, faccio una fotografia di quello che è”.

La Morani prova di nuovo ad intervenire ma il collegamento è leggermente disturbato e si capisce poco di ciò che dice, ma il suo tentativo di inserirsi nel discorso fa mandare De Manzoni su tutte le furie: “Morani se ogni tanto impara a lasciar parlare anche gli altri le farebbe bene come immagine, mi faccia chiamare dal suo consulente di immagine, non è possibile che ogni volta che mi trovo con lei vengo interrotto. Ho detto una cosa semplicissima su Prodi e D’Alema, documenti alla mano”. La Morani a questo punto viene ammutolita e non dice più una parola.

