Racconta bugie agli americani, Santanché smaschera Biden

Giorgia Peretti 18 agosto 2021 a

a

a

Arriverà un’ondata migratoria. A “In Onda” si discute sulla tragica situazione in corso a Kabul, in Afghanistan, nella puntata di mercoledì 18 agosto. Il talk show di La 7, sotto la conduzione di David Parenzo e Concita De Gregorio ospita la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè.

Dopo la conquista della città da parte del gruppo islamico radicale dei talebani, nei giorni scorsi, migliaia di persone hanno invaso l'aeroporto nel tentativo disperato di fuggire dal Paese. La posizione del presidente del consiglio Mario Draghi è chiara: “Sicurezza e accoglienza”. Differente quella del leader della Lega, Matteo Salvini che mette in guardia dal pericolo del terrorismo. Sulla stessa scia è quella di Fdl: “Noi siamo chiari e trasparenti – esordisce la Santanchè - e pensiamo che quello che sui flussi migratori nella nostra nazione non siano stati fatti i controlli necessari. Peraltro, i confini dell’Italia sono i confini dell’Europa, noi diciamo che ci vuole il blocco navale, e lo diciamo da molto tempo. È evidente che quello che succederà, lo sappiamo, sarà una catastrofe e molti dovranno scappare perché quelli sono dei tagliagole, dei talebani. Io mi sono stupita che molti titoli di giornale credano ai talebani”.

Kabul in mano ai talebani: "Niente vendette, alle donne diritti ma sotto la sharia"

Ma per i rifugiati il discorso è nettamente diverso: “Bisogna sicuramente accogliere chi scappa dalla guerra lo dice la nostra Costituzione e noi su questo non abbiamo mai avuto dubbi. Bisogna stare attenti perché tutto questo comporterà all’Europa la paura di attentati terroristici. Bisogna dire che i primi responsabili sono quelli dell’amministrazione Biden. Quello che ha fatto il presidente degli Stati Uniti oltre ad aver raccontato una balla agli americani, e sulle balle loro non scherzano, io ricordo che l’8 luglio il presidente degli Stati Uniti aveva detto che non c’era nessuna possibilità che i talebani potessero riprendersi l’Afghanistan. L’ha detto l’8 di luglio”. “Probabilmente era un segnale all’esercito, per salvare gli uomini sul posto”, le appunta Parenzo. La Santanchè poi riprende durissima concludendo il suo discorso: “No, questa è una bugia che il presidente Biden ha raccontato agli americani. Io sto raccontando dei fatti: i servizi segreti hanno smentito e hanno detto che avevano avvisato il presidente Biden di quello che sarebbe successo. Per noi il primo responsabile è l’amministrazione Biden che deve pagare per quello che sta succedendo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.