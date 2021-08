Gli hacker fanno paura anche all'aeronautica

Gianfranco Ferroni 17 agosto 2021 a

Gli hacker fanno paura a tutti, anche ai militari. E nel mirino non ci sono solo i computer, pure le telefonate devono essere sicure. Nel ministero della Difesa guidato da Lorenzo Guerini circola un nuovo bando di gara dell’Aeronautica Militare, dedicato alla «procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per la riorganizzazione e ottimizzazione della rete interna di comunicazione in funzione della rilocazione del permutatore generale e della centrale telefonica di Palazzo Aeronautica». Importo a base di gara, 336 mila euro.

Qualcuno a via XX Settembre si chiede se il «criterio del minor prezzo» è opportuno, visto che si tratta delle comunicazioni dei massimi vertici di una forza armata. Altri vogliono che se ne occupi il Copasir guidato da Adolfo Urso, domandandosi «se vincono i cinesi, che facciamo? Annulliamo la gara? Sarà meglio informare Palazzo San Macuto». Chissà come andrà a finire...



