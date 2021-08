Regione Lazio, il sito è di nuovo ko e il presidente Zingaretti in bambola

09 agosto 2021 a

Ma quale riparazione entro poche ore… Il sito della Regione Lazio è di nuovo ko e il governatore Nicola Zingaretti è completamente in bambola. Delle due l’una: o c’è di nuovo un attacco hacker e non ce lo dicono oppure il sistema informatico tanto strombazzato è una schifezza. Non funzionano i servizi digitali e neppure le mail. Ormai si naviga a vista ed è praticamente impossibile collegarsi con la regione cuore politico della Nazione. Ma non si ha traccia di informazioni da parte dell’ente, nel numeroso staff del presidente non si trovano altro che bocche cucite. Ed è tutto davvero incomprensibile. Perché ci sono servizi che vanno erogati, bandi in scadenza, domande da formulare.

Sinora Zingaretti ha sparato ad alzo zero. Una volta contro il terrorismo, il giorni successivi “tutto a posto, siamo fortissimi, ricominciamo a lavorare”. A quanto pare le cose non stanno così e sarebbe necessario invece comunicare e finalmente con la serietà necessaria quello che sta accadendo per davvero alla regione Lazio. Sapete com’è, quel sito lo paghiamo anche noi….

