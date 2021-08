Vaccino, il generale Figliuolo passa ai giovani: "Dal 16 agosto senza prenotazione"

11 agosto 2021 a

"Per dare maggiore impulso alla vaccinazione dei più giovani nella fascia di età 12-18". Il commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, passa dalle parole ai fatti per vaccinare a tappeto anche i ragazzi: dopo averlo annunciato ieri durante la sua visita in Basilicata, oggi ha inviato una lettera a tutti i governatori chiedendo loro di prevedere, fin da lunedì, una corsia preferenziale in tutti gli hub vaccinali. E così a partire dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza dover prenotare. Agli under 18 è autorizzata la somministrazione solo di Pfizer o Moderna.

"In previsione della riapertura delle scuole e anche dell'avvio della prossima stagione sportiva il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo invita le Regioni a partire dal prossimo 16 agosto a predisporre corsie preferenziali per l'ammissione alle somministrazioni dei cittadini' in quella fascia di età anche senza prenotazione" si legge nella lettera inviata dalla struttura commissariale alle Regioni.

