Conte è già padre padrone, due grillini verso l'espulsione. "Autoritarismo", scatta la fronda M5s

Anche Giuseppe Conte fa l'epuratore. Nel giorno in cui dovrebbe essere incoronato capo del Movimento 5 Stelle l'ex premier deve risolvere la grana del dissenso con i ribelli della riforma Cartabia. Alla prova del voto i grillini, dopo la fuga della seduta di domenica 1 agosto, fanno registrare due voti contrari (Giovanni Vianello e Luca Frusone) e un'astensione. Oltre a una'altra bella fetta di assenti, ben sedici.

Parte l'assedio a SuperMario: inizia il semestre bianco e Draghi finisce all'angolo

Per i ribelli che hanno votato in modo diverso dal Movimento il destino pare segnato. "Per Vianello e Frusone il no equivale quasi certamente all'espulsione dal gruppo e dal Movimento", scrive il Corriere della sera in un retroscena. Insomma, Giuseppi aveva accusato Beppe Grillo di fare il "padre padrone" del Movimento, poi senza colpo ferire usa la clava delle epurazioni.

Il web boccia Conte: "Sei un infiltrato del Pd". Mal di pancia e insulti dei grillini a Giuseppi

Le assenze in aula hanno mandato su tutte le furie Conte, deluso soprattutto" dall'ex sottosegretario Ferraresi presente alla fase conclusiva della trattativa e assente anche al voto di fiducia". Il botta e risposta tra il capo politico in via di incoronazione online e i parlamentari M5s ha avuto l'effetto di spaccare ancora di più la compagine grillina. "Ha confuso l'autorevolezza con l'autoritarismo", è il commento che serpeggia tra i grillini anti-Conte dopo l'attacco al deputato Alessandro Melicchio, colpevole di aver votato con FdI e i fuoriuusciti M5s di Alternativa c'è sulle pregiudiziali di incostituzionalità.

"Impunità di gregge" ex grillini in rivolta sulla giustizia. Ma il primo round va alla Cartabia

Intanto si è conclusa a mezzanotte la votazione per l’approvazione della proposta di modifica dello Statuto del Movimento 5 Stelle e contestuale revoca della deliberazione assembleare del 17 febbraio 2021. I partecipanti al voto sono stato 60.940 su 113.894 aventi diritti, i sì sono stati l’87,36%, i no il 12,64%. Quotum raggiunto e statuto approvato. Ora si passa all'elezione del "primo Presidente del Movimento 5 Stelle indicato dal Garante, Beppe Grillo, nella persona di Giuseppe Conte". Il quesito? "Sei favorevole all’elezione del prof. Giuseppe

Conte alla carica di Presidente del Movimento 5 Stelle?".

