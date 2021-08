Dopo i barconi le navi Ong, da Salvini altro siluro alla Lamorgese: "Se non sa fare il suo lavoro..."

02 agosto 2021 a

"Ci sono due Ong straniere, la Ocean Viking e la Sea Watch 3, che si trovano in acque straniere e con a bordo circa 800 persone.

Se dovesse arrivare l'ennesimo carico di clandestini in Italia, ci sarebbe qualcuno che evidentemente non sa fare il suo lavoro". Matteo Salvini non molla sull'immigrazione, con sbarchi continui a Lampedusa - innumerevoli i barchini, soprattutto dalla Tunisia, approdati negli ultimi giorni - e le navi delle organizzazioni non governative che aspettano di sbarcare in Europa con il loro carico di migranti.

Oltre alle 800 persone già prese in carico dalle navi Ocean Viking e Sea Watch 3 ce ne sono altri 500 in difficoltà nel Mediterraneo, e scatta l'appello delle ong per soccorrerli. Cosa farà la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese? Se da una parte Salvini ha chiarito che la Lega resterà al governo ammorbidendo la linea dell'ultimatum lanciato domenica 1 agosto a Mario Draghi, il leader leghista ribadisce che c'è "qualche ministro che è pagata per occuparsi della sicurezza nazionale che deve dimostrare di saperlo fare. Non la Lega, ma semmai è lei che non ci azzecca nel governo. Non la Lega, ma la Lamorgese che se non fa bene il suo lavoro a dovere decidere cosa fare" è la toccata di Salvini che ribadisce: "Nel governo noi ci stiamo e ci stiamo bene". .E la titolare del Viminale?

Come detto sono oltre ottocento in totale i migranti salvati a partire da sabato dalle navi delle ong nelle acque del Mediterraneo. Sulla Ocean Viking della francese Sos Mediterranée, gli ospiti sono 555, tra cui 28 donne due delle quali incinte). Altri 106 - tra questi un bambino di sei mesi - sono stati soccorsi da una barca in acque maltesi, fa sapere la Ong. Quest'ultima circostanza fa già intravedere un possibile nuovo motivo di scontro nella maggioranza, in caso di una richiesta di "porto sicuro" all'Italia da parte delle Ong quando i migranti sono stati soccorsi a Malta.

