Il centrodestra a Napoli schiera un Maradona. Hugo in campo con Maresca

31 luglio 2021 a

Un Maradona alle elezioni a Napoli nella squadra del centrodestra. È Hugo Maradona, fratello di DIego, che ha deciso di scendere in campo alle comunali a sostegno del candidato sindaco di Lega Fi e Fdi, il pm anti-camorra Catello Maresca.

L'obiettivo di Hugo, che ha anche un passato da calciatore del Napoli nel 1987 e una carriera di allenatore, se verrà eletto è di dedicarsi agli scugnizzi, aiutare i ragazzi poveri e più fragili della città, che lo ha adottato quando arrivò in Italia per continuare a giocare a calcio.

"Ho scelto Hugo - dice all’Adnkronos Enzo Rivellini, ex parlamentare di An poi del Pdl, ora simpatizzante di Fratelli d’Italia - per una battuta che lui ha fatto dopo la morte de ’El Pibe de Oro'. Gli chiesero quale fosse stato per lui il regalo più bello avuto da Diego e lui rispose: ’Avermi fatto conoscere Napoli e i napoletani...’". Da qui la scintilla e l’idea di schierarlo a fianco di Maresca: "Noi di ’Napoli Capitale' abbiamo nel dna l’amore per la nostra città. E Hugo ama spassionatamente Napoli. Immagina un progetto per aiutare i giovani in difficoltà, gli scugnizzi, nel segno di Diego che li adorava e forse si riconosceva in loro". "Voglio restituire a Napoli una parte dell’amore che i napoletani hanno dato a me e a mio fratello Diego»", va ripetendo Hugo, che a partire da lunedì 2 agosto comincerà la sua nuova partita politica.

Nativo di Lanus, piccolo paese argentino, classe ’69, Hugo si è trasferito all’ombra del Vesuvio nel 1987, quando su pressione di Diego Armando fu acquistato dal Napoli di Corrado Ferlaino, che lo girò subito in prestito all’Ascoli, allora militante in serie A. Hugo oggi fa l’allenatore di squadre giovanili e vuol rendere felice tutti quei bambini che ne hanno bisogno, sottraendoli alla strada e alla malavita.

