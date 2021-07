Davide Casaleggio pizzicato con la fidanzata: la foto toglie i dubbi sull'amore vip

23 luglio 2021 a

È stato finalmente svelato l’amore segreto di Davide Casaleggio. Il presidente della Casaleggio Associati, nonché fondatore dell'Associazione Rousseau, è stato paparazzato da Diva e Donna in compagnia di Enrica Sabatini, suo braccio destro negli ultimi anni. La storica collaboratrice e il figlio del guru del Movimento 5 Stelle sono anche in dolce attesa: la Sabatini è incinta e prossimamente avranno un bambino. “La rotondità sospetta” segnalata dal settimanale di gossip è inequivocabile, con le foto dei due mano nella mano in un hotel di lusso sul lago di Como.

Lady Rousseau - così in molti hanno definito la Sabatini - aveva lanciato un ultimatum ai Cinquestelle prima di staccare la spina del rapporto: "Stiamo aspettando il progetto di rifondazione del Movimento Cinque Stelle da parte di Giuseppe Conte. Io penso che si possa immaginare un percorso solido assieme, a patto che sia a un’adesione ai principi della democrazia partecipata che vengono esaltati e valorizzati attraverso Rousseau. Nell’ultimo anno sono stati erogati dei servizi che devono essere saldati come le certificazioni delle liste per presentarsi nei Comuni, ma anche le spese per la tutela legale. Oltre a questi servizi ci sono state altre attività come l'organizzazione degli eventi e i corsi di formazione”. Parole che non sono bastate e una rottura che si è consumata. Non quella tra Davide Casaleggio ed Enrica Sabatini, il cui amore va a gonfie vele.

