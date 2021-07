Vacciniamo tutti, Garattini vuole immunizzare anche i bambini

19 luglio 2021 a

Bisogna vaccinare tutti. Anche i ragazzi sopra i 12 anni. Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" non ha dubbi. E chiede ai cittadini di aderire in massa alla campagna di vaccinazione coinvolgendo anche i figli piccoli soprattutto in vista della riapertura delle scuole in autunno. "Non vorrei che ci trovassimo di nuovo come l'anno scorso - spiega Garattini - con studenti e docenti non vaccinati. E così si tornerebbe alla didattica a distanza che così tanti problemi ha provocato".

Garattini spiega che la vaccinazione di massa sarà utile soprattutto contro l'arrivo delle varianti. "Potrebbero arrivare varianti molto più aggressive - prosegue Garattini - Per questo è utile immunizzare quante più persone possibile".

Negli studi di Agorà Estate ci sono anche Debora Serracchiani (Pd) e Alessandro Morelli (Lega) e a loro Garattini spiega che il tampone non è uno strumento adeguato nel tracciamento dei contagi. "Il tampone non può essere paragonato al passaporto vaccinale perché fotografa soltanto il momento preciso", conclude il presidente dell'Istituto "Mario Negri".

