Terribile Vittorio Sgarbi contro Giuseppe Conte sulla giustizia: “Parlaci di Ciro Grillo”

Parlaci di Ciro Grillo: è terribile Vittorio Sgarbi. Che infierisce da par suo sulla presunta pace tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Al tweet non fa difetto, come al solito, la chiarezza: “L’ex premier Giuseppe Conte dopo l’incontro con il comico: “Ora sulla giustizia ci faremo sentire”. Ecco, ci dica, per esempio, cosa pensa delle gravi accuse al figlio di Beppe Grillo”. Non male, a dire la verità. Perché Sgarbi anticipa il tema dello scontro prossimo venturo in casa pentastellata. Che sarà proprio sulla giustizia, il nuovo tasto dolente per la maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi. Perché i Cinque stelle hanno sempre più bisogno di un tema identitario da sollevare di fronte al loro elettorato. E la riforma Cartabia può fare al caso loro.

Draghi lo sa e sa anche che Conte ne approfitterà per mettere in difficoltà l’esecutivo, anche se l’Elevato ha promesso al premier che non ostacolerà la riforma. Di qui la freccia acuminata di Sgarbi nei confronti di Grillo e Sgarbi. Col primo polemizza da tempo perché – sostiene Sgarbi – avrebbe manovrato politicamente per salvare il pargolo anche se nessuno ptorebbe mai confermarlo. E col secondo per sfotterlo sulla sua bulimia da potere preconizzando lo scontro con il comico. Una partita da popcorn.

