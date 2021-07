Guido Crosetto durissimo contro i magistrati che indagano Matteo Renzi

14 luglio 2021 a

A Guido Crosetto il coraggio non difetta e lo si vede da come prende di petto i magistrati che indagano su Matteo Renzi. Costoro lo perseguitano, appare il pensiero di Crosetto, semplicemente perché è un esponente politico scomodo. Ecco il suo tweet: "Un avviso di garanzia a Renzi ipotizza un nuovo confine per la Giustizia, un nuovo livello di arroganza da parte della magistratura militante ed un ulteriore sfregio per il Parlamento: io Magistrato decido cosa puoi o non puoi fare, perché non hai i diritti di un cittadino". Una presa di posizione durissima che potrebbe provocare un vespaio di polemiche, ma ormai la questione giustizia sta diventando davvero drammatica. e ci si pone il problema di capire come tutelare il diritto alle opinioni ogni giorno che passa.

