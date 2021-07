Un ministro si fa selfie coi campioni. E c'è un motivo…

12 luglio 2021 a

Un ministro si aggira nel cortile di Palazzo Chigi. Potrebbe anche essere normale, magari qualche pratica, decreti da sistemare, leggi da proporre. Ma fa un po’ sorridere la serie di selfie postati dal ministro grillino Federico D’Incà con i calciatori azzurri premiati con il ricevimento voluto dal premier Mario Draghi.

Gli atleti sono stati avvicinati da quel signore sconosciuto che si è fatto immortalare con il tecnico Roberto Mancini e capitan Chiellini. Poi è toccato ad Emerson. Si racconta che dopo i selfie i tre si siano chiesti chi fosse quel signore, i commessi hanno svelato la realtà: un ministro grillino. E uno dei tre ha commentato così la notizia: “Allora si è voluto far fotografare per conservare un ricordo della sua esperienza quando tornerà a casa”. E giù grasse risate.

Ovviamente, non c’è nulla di male nel farsi fotografare con i campioni, semmai desta curiosità che lo faccia un ministro che poi posta tutto sui social. Non proprio lo stile Draghi, diciamo. Tant’è vero che i primissimi commenti su Twitter non sono stati proprio esaltanti. “Voi fate gol per la squadra avversaria”. “La capisco, è lì dopo aver tradito il 90% di quanto promesso e sa bene che non ci tornerà mai più”. Il più feroce: “Dalla scatoletta alla foto ricordo”. Auguri, eccellenza.

